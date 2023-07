MN - Bonagura (ESPN) sul ruolo di Pulisic: "Più efficace sulla fascia sinistra"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Kyle Bonagura, giornalista di ESPN.com esperto della nazionale statunitense, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Christian Pulisic, star della squadra a stelle e strisce e obiettivo concreto del mercato rossonero. Queste le sue dichiarazioni sul ruolo preferito del calciatore: "È più efficace sulla fascia sinistra, dove può tagliare all'interno sul suo piede destro ed è più pericoloso nelle fasi di transizione del gioco.

Si inserisce in modo intelligente e puntuale nell'area di rigore e ha la capacità di dribblare i difensori. In Concacaf, gli Stati Uniti vedono molte difese chiuse e, in questi casi, lui non è una minaccia."