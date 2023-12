MN - Bonanni: "Leggo di tanti nomi accostati al Milan. Ma siamo così sicuri che non convenga cambiare qualcosa a livello di staff?"

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista.

Sei ex calciatore: come ti spieghi i tanti infortuni muscolari del Milan?

“Evidentemente qualcosa non è andato bene e non sta funzionando a livello di metodologia di allenamenti. Bisognerebbe intervenire per cambiare”.

Che tipo di mercato ti aspetti da parte dei rossoneri a gennaio?

“Leggo di tanti nomi accostati al Milan. Ma siamo così sicuri che, dopo la campagna acquisti di quest’estate, i rossoneri abbiano la possibilità di investire ancora? Forse potrebbe cambiare qualcosa a livello di staff tecnico di Pioli, visti i tanti infortuni”.