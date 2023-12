MN - Bonanni su Ibrahimovic: "Lo giudicheremo sulla base delle scelte che compierà"

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista.

Tuo ex avversario è stato Ibrahimovic. Che tipo di apporto prospetti da parte sua alla causa del club rossonero?

“Lo giudicheremo sulla base delle scelte che compierà. Per ora, non vi sono elementi per poter esprimere un giudizio. Sappiamo però che ha un rapporto di consulenza diretto con il gruppo Red Bird, non con la società Milan…