MN - Bonanni: "Vittoria pesante. La validità di questi tre punti, in questo momento, è determinante”

In merito alla pesantissima vittoria targata Milan contro il Genoa, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista sportivo.

Un giudizio rispetto alla vittoria del Milan a Genova?

“Mi viene da utilizzare l’aggettivo “pesante”, perché la validità di questi tre punti, in questo momento, è determinante”.