MN - Bonaventura a rischio anche per la Juventus, Higuain dovrebbe farcela

Jack Bonaventura, indisponibile per la sfida di giovedì contro il Betis, è a rischio anche per la gara di domenica contro la Juventus. Il centrocampista rossonero domani effettuerà una visita specialistica per valutare le condizioni del suo ginocchio. Al contrario, invece, Gonzalo Higuain potrebbe farcela per la partita contro la sua ex squadra.