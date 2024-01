MN - Bonetti: "Forse il Milan potrebbe avere qualcosa in più dell'Atalanta..."

Riguardo all’imminente match tra Milan e Atalanta in programma questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Dario Bonetti, ex calciatore rossonero.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Atalanta?

“Forse il Milan potrebbe avere qualcosa in più, perché l’Atalanta ultimamente non sembra in grande spolvero. Però c’è una posta in palio molto ambita su entrambi i fronti e, storicamente, i bergamaschi hanno sempre fatto bene in Coppa Italia”.