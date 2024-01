MN - Bonetti: "Forse per De Ketelaere era realmente più giusto un prestito per una stagione in un’altra squadra prima del Milan"

Riguardo all’imminente match tra Milan e Atalanta in programma questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Dario Bonetti, ex calciatore rossonero.

Ritornerà per la prima volta da avversario a San Siro De Ketelaere. Dal tuo punto di vista il Milan lo ha dato via troppo precocemente, considerato quello che sta dimostrando a Bergamo?

“Premettendo che Paolo Maldini è un fuoriclasse e che, secondo me, è stato un grande errore del Milan mandarlo via, forse per De Ketelaere era realmente più giusto un prestito per una stagione in un’altra squadra. Nel primo anno rossonero è parso troppo debole psicologicamente. Certamente, un giorno, tornerà e potrà dimostrare di che pasta è fatto”.