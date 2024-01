MN - Bonetti: "Giovani lanciato con coraggio: non tutti avrebbero fatto lo stesso al posto di Pioli"

Riguardo all’imminente match tra Milan e Atalanta in programma questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Dario Bonetti, ex calciatore rossonero.

Ti convince l’impiego di Theo Hernandez difensore centrale?

“Ecco, alla fine - nell’emergenza - Pioli ha tirato fuori soluzioni tattiche anche interessanti. A me è molto piaciuto Theo centrale difensivo. Anche a centrocampo sono state adottate misure molto interessanti. Da notare, poi, quanti giovani di qualità sono stati lanciati, con coraggio. Non tutti avrebbero fatto lo stesso, al posto di Pioli”.