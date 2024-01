MN - Bonetti: "In estate è stato fatto un buon mercato. Sul centravanti..."

Riguardo all’imminente match tra Milan e Atalanta in programma questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Dario Bonetti, ex calciatore rossonero.

Ti sta convincendo il mercato di gennaio del Milan?

“A me piace vedere i calciatori all’opera, poi giudicare in seguito. Quindi aspetto a dire la mia. Secondo me, in estate, è stato fatto un buon mercato. È mancato soltanto il centravanti, che però non era semplice prendere. Il solo Giroud davanti, chiaramente, non basta. Se riescono a trovare qualcosa in circolazione adesso, bene. Altrimenti l’organico è anche competitivo così”.