MN - Borges: "Il ruolo migliore per Felix è la seconda punta"

vedi letture

Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato, Joao Felix ci ha messo pochissimo ad entrare nelle grazie non solo di Sergio Conceiçao ma anche e soprattutto dei tifosi rossoneri, ammaliati non solo dal gol in Coppa Italia contro la Roma ma anche dell'ottima prestazione del Castellani di sabato contro l'Empoli. Ma al Milan il portoghese potrà tornare ad essere quel talento cristallino che portà l'Atletico Madrid ad investire oltre 100 milioni di euro nell'estate del 2019? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Record Vasco Borges.

In quale ruolo Joao può dare il meglio? La seconda punta o il trequartista?

"Credo che la seconda punta sia la posizione migliore per lui. Questo è il ruolo che ha avuto per gran parte della stagione al Benfica, e João stesso ha già detto che il secondo attaccante è dove si sente più sicuro e decisivo. Bene anche da trequartista. Bocciata invece l'idea di farlo giocare come ala a sinistra".