MN - Borges: "Milan e Felix, tutti gli ingredienti per un matrimonio felice"

vedi letture

Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato, Joao Felix ci ha messo pochissimo ad entrare nelle grazie non solo di Sergio Conceiçao ma anche e soprattutto dei tifosi rossoneri, ammaliati non solo dal gol in Coppa Italia contro la Roma ma anche dell'ottima prestazione del Castellani di sabato contro l'Empoli. Ma al Milan il portoghese potrà tornare ad essere quel talento cristallino che portà l'Atletico Madrid ad investire oltre 100 milioni di euro nell'estate del 2019? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Record Vasco Borges.

Crede che Joao possa restare al Milan anche la prossima stagione, è un giocatore da Milan?

"Penso davvero che il Milan sia perfetto per lui, perché ha una grande storia di giocatori con lo stesso talento e la stessa magia di João. Ha anche una cultura più simile al Portogallo che al Chelsea e persino all'Atletico o al Barça. Penso che si possa dire che sia felice di essere al Milan, anche i tifosi sono contenti che sia nel club, ci sono tutti gli ingredienti per essere un 'matrimonio felice' e che durerà più di sei mesi. Dipenderà molto da lui, se riuscirà a dimostrare coerenza oppure no".