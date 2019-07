MN - Borghi: “André Silva è un giallo di mercato, è importante arrivi comunque Correa”

La redazione di MilanNews.it ha contattato Stefano Borghi per parlare del mercato rossonero. Queste le sue parole su André Silva: "C’è chi dice una cosa e chi un’altra, ma non ho in mano i referti delle visite mediche. L’importante, al di là di questi “gialli” di mercato, è che il Milan abbia comunicato che l’operazione Correa è slegata da quella per André Silva. È importante che il Milan arrivi a Correa, poi per il portoghese si troverà una sistemazione".