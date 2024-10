MN - Bottoni: "Fonseca ha variato totalmente i principi di gioco che avevano caratterizzato il Milan negli ultimi due anni"

vedi letture

La ripresa del campionato è alle porte: sabato alle ore 18 il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro e sarà chiamato a mostrare un atteggiamento diverso rispetto a quello visto per un'ora a Leverkusen o per tutta la gara a Firenze. Si entra in un tunnel di sette partite in 21 giorni in cui la stagione rossonera e il futuro di Paulo Fonseca potrebbero essere testati in maniera importante.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Emanuele Bottoni, Tactical Analyst professionista, 12 anni di esperienza da allenatore e con avventure da vice in Serie A, B e C.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Pavlovic e Loftus sono scesi nella considerazione del Mister, come mai?

"Fonseca ha variato totalmente i principi di gioco che avevano caratterizzato il Milan negli ultimi due anni. Chiede un lavoro di reparto e non più di 1 contro 1 a tutto campo, atteggiamento che contro l’Inter ha fatto la differenza rispetto ai derby precedenti. Inoltre, chiede di giocare la palla e non di lanciarla o di verticalizzare subito mettendo la gara sempre a ritmi vertiginosi saltando il centrocampo; quindi, prima costruisce, poi chiede di sviluppare a centrocampo giocando la palla mentre altri devono trovare le posizioni idonee per ricevere filtranti in trequarti per arrivare alla terza fase di gioco, l’attacco vero e proprio della porta avversaria e Theo è tornato a ricostituire la fascia con Leao. Essendo Loftus più statico vicino all’attaccante come un vero terminale offensivo ha perso la titolarità. Per l’inglese, inoltre, giocare nei due centrocampisti e fare il lavoro di scivolamento verso la palla che chiede ora il Mister è proibitivo perché richiede molto dinamismo. Giocherà comunque molte partite per necessità di turnazione, ma l’impressione è che sfrutti una bassa percentuale delle proprie potenzialità. Pavlovic è un calciatore che nelle prime uscite ha dimostrato la netta propensione di avere come riferimento innanzitutto l’uomo, Fonseca sta chiedendo di giocare in relazione alla palla, al compagno e alla porta per difendere lo spazio, vuole una linea che lavori di reparto e su questo Pavlovic deve lavorare. Ho letto che nelle prime gare avrebbe fatto bene, ma a me non aveva convinto, tanto è vero che mi meravigliavo di Gabbia in panchina e il serbo in campo".