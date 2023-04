MN - Braglia: "C'è un'alchimia tecnica fra Maldini, Massara e Pioli"

MilanNews.it

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulle scelte compiute dalla società rossonera: “Ho sempre detto che la grande valenza della costruzione del Milan è stato il sacrificio di Boban. Ognuno poi la può pensare come vuole. Lì ha dato quella che è l’identità del Milan. La proprietà ha fatto di tutto, tanto di cappello alla proprietà americana che è arrivata, ma ad un discorso economico va affiancato un discorso di competenza tecnica, che è appunto l’individuazione da parte di uno staff tecnico, con in testa Paolo Maldini, che ha dato quella milanesità che nelle altre squadre non c’è. E non lo sto dicendo per piaggeria, lo sto dicendo perché nessun’altra squadra sta rispecchiando un valore di identità legato a quella riconoscenza che una società deve avere. Nelle altre squadre in questo momento un’identità di questo tipo io non ne vedo.