MN - Braglia esalta Maignan: "La parata su Di Lorenzo è stratosferica"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Braglia, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it commentando la straordinaria parata di Mike Maignan su Di Lorenzo: "Una parata stratosferica, è una di quelle parate che vedi una volta l’anno. Un tiro così, scoccato al novantesimo, sotto la traversa… È una cosa difficile rialzarsi con il colpo di reni, avendo quella forza per buttar fuori la palla. È veramente una cosa che vedi una volta l’anno, non la vedi in tutte le partite”.