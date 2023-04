MN - Braglia: "La scelta di Donnarumma si è dimostrata sbagliata: Maignan invece..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Braglia, ex portiere rossonero, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. Queste le sue parole sull'avvicendamento Maignan-Donnarumma in casa Milan: "Donnarumma ha fatto una scelta diversa, ma anche Maignan poteva dire di no al Milan. In Francia comunque era in un club che era nel lotto delle prime. Maignan ha riconosciuto l’identità della società del Milan, l’importanza che il Milan può dargli. Spero che non faccia le stesse scelte che ha fatto Donnarumma.