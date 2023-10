MN - Braglia: "Non credevo che dopo il 5-1 del derby il Milan potesse reagire come ha reagito subito dopo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Perugia tra le tante e tesserato del Milan nella stagione 1997/98.

Ti sta piacendo questo Milan, ti aspettavi questa vittoria?

“Non mi aspettavo questo risultato, era già tanto se pareggiava perché il Ferraris è un campo difficilissimo per l’ambiente che c’è ora a Genova. Quello che di positivo c’è nel Milan è la risposta caratteriale alla sconfitta del derby. Non credevo che dopo un 5-1 la squadra potesse reagire come ha reagito subito dopo. Ora arriva una mesata tosta, però dopo il derby mi aspettavo qualche problema e invece no. Ai problemi hanno risposto da squadra che vuole arrivare a fare qualcosa di ambizioso”.