MN - Braglia sicuro sulla qualificazione alle semifinali: "Il Milan adesso ha più identità"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it rispondendo così ad una domanda sulle chance di qualificazione alla semifinale di Champions per i rossoneri: “Diciamo che se anche fosse passato l’uno a uno sarebbe stata lo stesso una partita aperto. Però aver concluso 1-0 e aver vinto una partita difficile come quella di ieri ti lascia da un punto di vista emotivo tanta autostima in vista di una partita di ritorno seppur difficile, comunque che classificherebbe il ritorno del Milan nell’Olimpo delle squadre. Arrivare in semifinale non è mica da tutti”.