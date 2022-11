MN - Braglia su Leao: "Prima si definisce il problema, meglio è. A gennaio..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per commentare il pareggio del Milan a Cremona e il periodo non proprio brillante dei rossoneri, la redazione di MilanNews.it ha contatta in esclusiva Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa.

Cosa succede a Leao? Le sue ultime prestazioni sono condizionate dal Mondiale e dal rinnovo?

"Più che il Mondiale, è il rinnovo. Prima definiscono il problema Leao, e meglio è, sia da un lato che dall'altro. Il calcio non è più come una volta, in cui se c'è l'occasione di rimpiazzare lo si fa. Oggi come oggi c'è anche la volontà dell'agente, la famiglia. Il settore scouting del Milan è un settore all'avanguardia, quindi se dovessero darmi i soldi che devono darmi, io venderei il giocatore già a gennaio".