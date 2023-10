MN - Braglia: “Uscita kamikaze di Giroud e l’avversario gli mette quasi il piede in faccia”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, si è così espresso a MilanNews.it su Giroud in versione portiere: “Ha fatto un’uscita kamikaze. Anche lì allora vale quel discorso? Lui è uscito in avanti e l’avversario ha alzato il piede mettendoglielo quasi in faccia, ma l’arbitro non ha fischiato fallo. È la stessa identica cosa, meno male che ha preso il pallone.

Anche lì è uguale, è una meccanica di gioco dove con le mani è riuscito ad anticipare l’avversario, però l’avversario ha messo il piede in faccia a Giroud. Siamo sempre lì, in un discorso di discriminazione nei confronti del ruolo che forse sarebbe meglio conoscere un po’ meglio da parte di chi giudica”.