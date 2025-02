MN - Braida: "Il Milan è in crisi d'identità. Bisogna ricreare il senso di appartenenza"

Milan in crisi di risultati, di gioco, di senso d'appartenenza. Dopo il ko contro il Bologna la classifica dice che la squadra di Sergio Conceiçao è ottava in classifica, non solo lontanissima dalla zona Champions ma persino fuori da ogni competizione europea. E monta la caccia al colpevole: proprietà? dirigenza? allenatore? giocatori? Ne abbiamo parlato con lo storico direttore sportivo dei rossoneri nell'era d'oro di Berlusconi, ossia Ariedo Braida. Ecco le sue parole, in esclusiva per MilanNews.it.

Ariedo Braida, la situazione al Milan sta precipitando. Da fuori che idea si è fatto?

"Quando le cose vanno bene sembra che tutto debba sempre andare a gonfie vele e che non ci siano tempi bui. Poi all'improvviso le cose smettono di funzionare. Nel calcio inaspettatamente arrivano le crisi, si fatica a capire cosa succeda. Ecco, in questo momento è quello che sta succedendo al Milan".

Sul banco degli imputati ormai sono sempre più persone: dalla proprietà, alla dirigenza ai giocatori

"Ci sono tanti aspetti da considerare, non uno solo. In questo momento nel Milan c'è una crisi d'identità. Sono milanista e soffro, non voglio criticare. Dico però che bisogna ricreare un gruppo attraverso il senso di appartenenza. Sembra banale, ma è un qualcosa di realmente importante. Se non hai certi valori si sfalda tutto".

Si riferisce alla dirigenza o alla squadra?

"Mi riferisco all'ambiente tutto nell'insieme. Dal vertice più alto fino alla base della piramide. Il Milan ha una grande storia, un grande passato. Dopo il Real Madrid è la squadra che ha vinto più Champions. Bisogna capire l'importanza di vestire questa maglia, il senso di responsabilità nel rappresentare questo club. Il grande Milan ha costruito i suoi successi attraverso il senso di appartenenza, attraverso una chiara identità".