MN - Brambati: "Chi prenderei come allenatore? Conte, tutta la vita. Accorci il gap con l'Inter"

vedi letture

Sabato sera si chiude la stagione del Milan, con la partita contro la Salernitana che sarà di fatto l'occasione per salutare Olivier Giroud e Simon Kjaer ma anche Stefano Pioli. Il tecnico, nonostante un anno residuo di contratto, con ogni probabilità non verrà confermato. Ai microfoni di MilanNews.it ci dice la sua Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore sportivo. Nello specifico Brambati ha parlato anche del prossimo allenatore del Milan, il cui casting continua da diverse settimane e dovrebbe giungere alla sua conclusione dopo l'ultima giornata.

Queste le parole di Massimo Brambati sul nome dell'allenatore su cui avrebbe puntato per la panchina del Milan: "Chi prenderei al Milan? Avrei preso Conte, tutta la vita. Ha una marcia in più e con lui accorci il gap con l'Inter. Sono sicuro che con lui in panchina vinci sicuro, se non al primo anno certamente al secondo. Il punto è che non arriverà".