MN - Brambati: "Con Pioli è cresciuto il valore dei calciatori. Innegabile che abbia lavorato bene"

Sabato sera si chiude la stagione del Milan, con la partita contro la Salernitana che sarà di fatto l'occasione per salutare Olivier Giroud e Simon Kjaer ma anche Stefano Pioli. Il tecnico, nonostante un anno residuo di contratto, con ogni probabilità non verrà confermato. Ai microfoni di MilanNews.it ci dice la sua Massimo Brambati:

Massimo Brambati, sabato sarà l'ultima partita di Stefano Pioli al Milan. Come valuti il suo operato in questi cinque anni?

"Io giudico l'operato di Pioli molto positivo e complesso. Non dimentichiamo che quando è arrivato al Milan la squadra faceva fatica a entrare in Europa League, figurarsi la Champions che non la vedeva da anni. Ha questo grande merito ma soprattutto ha vinto uno scudetto con una squadra che in quel momento non era certamente la più forte".

Cos'altro ti è piaciuto?

"Al di là dei meriti sportivi questo Milan è cresciuto come gruppo. E a livello individuale guarda quanti calciatori acquistati a una determinata cifra possono essere ceduti a cifre superiori. Insomma, è innegabile che abbia lavorato bene".