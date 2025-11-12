MN - Brambati elogia Modric: "Giocatore incredibile, dalla tv non riesco a percepire le sue imbucate, magnifico"
Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Un primo bilancio sulla stagione del Milan, e quel rapporto di fiducia e stimoli tra Leao e mister Allegri.. ecco un estratto delle sue dichiarazioni:
Un rinforzo incredibile è stato Modric
"Davvero. Acquisto di Modric non è azzeccato, di più. Ragazzo impressionante dal punto di visto della personalità e non solo. Non capivo io dalla tv le sue imbucate, incredibile. Me lo ha detto anche Ancelotti che lo chiamava professore a Madrid".
Allegri cosa ti racconta?
“Sono stato a cena un mese fa con Max, mi ha detto che Leao è un ragazzo particolare, un giocatore unico su cui lavorare soprattutto sulla testa perché è un giocatore fortissimo, può diventare un leader. Deve cercare di esprimersi e dare quel qualcosa che forse dentro di sé non ha, è questo il punto. Secondo me si può ottenere tanto da un ragazzo come lui. Ad Allegri piace tanto anche Gimenez, ma in questo momento sta attraversando tanti problemi.. speriamo possa sbloccarsi".
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1
8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2
9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1
10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0
11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
