MN - Brambati: "Krunic è un punto fermo, la sua permanenza non può che giovare al Milan"

Massimo Brambati, ex calciatore, attualmente opinionista tv, nell'intervista esclusiva rilasciata a MilanNews.it, ha parlato della conferma di Krunic da parte di mister Pioli. Di seguito le sue parole: “Saggio e lungimirante. Senza Bennacer, è un punto fermo in campo e anche in spogliatoio. La permanenza non può che giovare al Milan”.