MN - Brambati: "Pioli non merita di essere mandato via, specie leggendo i nomi dei sostituti"

vedi letture

Sabato sera si chiude la stagione del Milan, con la partita contro la Salernitana che sarà di fatto l'occasione per salutare Olivier Giroud e Simon Kjaer ma anche Stefano Pioli. Il tecnico, nonostante un anno residuo di contratto, con ogni probabilità non verrà confermato. Ai microfoni di MilanNews.it ci dice la sua Massimo Brambati:

Per il dopo-Pioli si parla di Fonseca e Van Bommel

"Fonseca e Van Bommel mi sembrano nomi che rappresentano un profilo più basso rispetto a Pioli. Se i nomi per la panchina sono questi, allora non credo che Pioli meriti di essere mandato via".

L'addio di De Zerbi al Brighton ha acceso la speranza dei tifosi per un suo arrivo

"Non lo vedo come sostituto di Pioli".

Chi prenderesti al Milan?

"Avrei preso Conte, tutta la vita. Ha una marcia in più e con lui accorci il gap con l'Inter. Sono sicuro che con lui in panchina vinci sicuro, se non al primo anno certamente al secondo. Il punto è che non arriverà".