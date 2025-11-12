MN - Brambati sul mercato: "Serve qualcosa dietro e soprattutto un attaccante importante"

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Un primo bilancio sulla stagione del Milan, e quel rapporto di fiducia e stimoli tra Leao e mister Allegri.. ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Mercato invernale: cosa fare?

"Sicuramente qualcosa devi fare. Serve qualcosa dietro e anche un attaccante importante. Sono convinto che la società lavorerà su questi temi. Perchè il secondo tempo contro il Parma è stato di difficoltà, salvo solo Maignan che ha fatto un prodigio di parata. Quindi in inverno mi auguro che il Milan lavorerà su due rinforzi".

Un rinforzo incredibile è stato Modric

"Davvero. Acquisto di Modric non è azzeccato, di più. Ragazzo impressionante dal punto di visto della personalità e non solo. Non capivo io dalla tv le sue imbucate, incredibile. Me lo ha detto anche Ancelotti che lo chiamava professore a Madrid".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN