MN - Brumen: "Nessuno paragona Sesko a Dzeko, più ad Haaland. Ma a lui non piace troppo"

È Benjamin Sesko l'ideale per il dopo-Giroud al Milan?

La redazione di MilanNews.it ne ha parlato col collega sloveno Nik Brumen di Planetnogomet.si:

Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 50 milioni. Pensi che ormai sia troppo tardi perché il Milan possa prendere un giocatore come lui, considerando la concorrenza della Premier League? A questo proposito, ci sono club che hanno maggiori possibilità di acquistarlo?

"Difficile dirlo ora. Sono stati menzionati diversi club, ma io personalmente, conoscendo le persone che si prendono cura della sua carriera, credo che alla fine sceglierà il club che gli presenterà il miglior progetto possibile e, soprattutto, a lungo termine. Non credo che il denaro sarà il fattore decisivo".

Secondo te è destinato a diventare un top attaccante del mondo? Sei d'accordo con il paragone fatto con Džeko?

"Ha sicuramente le carte in regola per avere successo nel mondo del calcio. Se potrà diventare una star mondiale, però, è troppo presto per dirlo. In Slovenia nessuno lo paragona a Džeko, più ad Haaland (ride, ndr). Ma non gli piace nemmeno troppo".