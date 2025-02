MN - Bucchioni: "Al Milan ci sono giocatori che potenzialmente possono vincere il Pallone d'Oro"

A 90 secondi dalla fine dello scorso calciomercato invernale il Milan ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Sottil, esterno arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. È l'uomo giusto per la squadra di Sergio Conceiçao? Potrà tornare utile? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Enzo Bucchioni.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sottil potrà imparare da compagni come Leao, Pulisic e Joao Felix, per citarne alcuni?

"Ma assolutamente. Se lui va con la mentalità giusta, io credo che possa farlo quello step lì, perché è così. È un giocatore che manca un po' di umiltà, e magari al Milan capisce che ci sono giocatori che potenzialmente possono vincere il Pallone d'Oro, e vai lì per imparare, credo che possa essere una grande occasione. Perché quando hai davanti e lavori tutta la settimana con gente come Leao, Pulisic, gente che ti può insegnare tanto, sotto l'aspetto tecnico...È un'occasione che se butta via questa rimarrei deluso, perché non gliene capiteranno altre. È una bella scommessa, per lui ed anche per il calcio italiano".