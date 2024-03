MN - Bucchioni: "Buongiorno al Milan non facile per Cairo? Lo aveva venduto all'Atalanta..."

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Theo?

"Théo è stata una grande intuizione di mercato. Ora, se ti chiede di fare un'altra esperienza non puoi costringerlo a restare. L'abilità stare nel capirlo prima, anticipare le mosse. Perché i giocatori non restano a vita, anche lo stesso Leao. Lui ora resta perché ha ancora margini di crescita, ma quando diventerà uno dei migliori in assoluto magari anche lui chiederà di andare via".

Oltre a Giroud, è destinato ai saluti anche Kjaer. Servirà coprire anche la difesa. Buongiorno è un giocatore che il Milan ha tenuto d'occhio, anche se trattare con Cairo non è facile

"Però lo aveva venduto (all'Atalanta, ndr) in estate. Certo, con Cairo o gli dai i soldi che chiede o non ti vende il giocatore. Certamente un difensore centrale serve, oltre a un centrocampista alla Kessie e un centravanti. E magari un vice-Théo".