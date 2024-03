MN - Bucchioni: "Credo che un sacrificio ci sarà e credo possa essere Maignan"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

In una recente intervista, l'amministratore delegato Furlani ha parlato di Théo e Maignan, auspicandosi una loro permenenza a lungo. La sensazione però è che almeno uno dei due possa essere sacrificato

"Credo che un sacrificio ci sarà e credo possa essere Maignan. Ha dato la sensazione di voler cambiare aria. Poi anche i fatti di Udine, dove lui ha abbandonato il campo. Sono cose che ti segnano. Con lui il Milan può fare una plusvalenza e un portiere lo trovi. Il rendimento di quest'anno, poi, non è stato quello straordinario degli anni scorsi".

Bisogna convivere con l'idea di un big che parte ogni anno

"I tifosi non venderebbero mai nessuno, ma serve una mentalità aperta. Certo, in passato alcuni big come Kessie non sono stati sostituiti ma l'anno scorso ad esempio grazie a Tonali sono arrivati soldi che hanno permesso di costruire una buona squadra. Del resto quando il tuo proprietario è un fondo d'investimento funziona così. Il calcio delle grandi famiglie non c'è più, devi fare i conti con i bilanci e devi avere un ottimo scouting, sapendo già in anticipo come reinvestire i soldi".