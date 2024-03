MN - Bucchioni e l'attaccante giusto per i rossoneri: "Zirkzee è a livelli da Milan"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

A prescindere dall'allenatore ci sarà da rinforzare l'attacco, dato l'addio ormai certo di Giroud. Sarebbe stato fondamentale per il Milan trattenerlo per un ultimo anno magari come chioccia per un attaccante più giovane

"Quando un giocatore vuole andare via e non ha più motivazioni allora è giusto che vada. A una certà età è anche logico che gli costi allenarsi a certi livelli e che voglia giocare in un campionato meno difficoltoso e magari pagato di più. Sarà certamente difficile rimpiazzarlo, ma purtroppo l'età ti presenta il conto. Il problema sarà come sostituirlo".

Anche perché Giroud, come Ibra, garantiva oltre alle qualità tecniche anche un certo spessore a livello di mentalità e professionalità

"È vero. Il ritorno di Ibrahimovic è servito e lo dicono tutti. L'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, di ragionare. Giroud non lo farei mai andare via, ma la volontà di un club deve coincidere con quella del giocatore. Ora mi aspetto una crescita anche caratteriale di Leao, che ormai ha 25 anni. Ma in generale devono crescere tutti, perché più leader nello spogliatoio ci sono e meglio è".

Quale attaccante sarebbe da Milan?

"Zirkzee è a livelli da Milan. Non mi aspetto esperimenti, serve uno che sia già pronto".