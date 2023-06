MN - Bucchioni: "Fossi nel Milan, proporrei a Ibra un ruolo tra squadra e società"

MilanNews.it

In merito al mercato rossonero e all’attualità in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

Immagini un ritorno di Ibra in società?

“Io di uno come lui non me ne priverei mai. Lo vedrei bene come collante tra squadra e società, nello staff tecnico rossonero. Fossi nel Milan, glielo proporrei”.