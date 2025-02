MN - Bucchioni: "Il Milan può ritrovarsi in casa un giocatore italiano, che serve sempre, con caratteristiche che al momento nessun altro ha in rosa"

A 90 secondi dalla fine dello scorso calciomercato invernale il Milan ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Sottil, esterno arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. È l'uomo giusto per la squadra di Sergio Conceiçao? Potrà tornare utile? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Enzo Bucchioni.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come valuta nel complesso l'operazione Sottil?

"È una di quelle operazioni che tante società fanno. Costo relativo, prende un giocatore, esplode, o comunque vedo che mi è utile, lo riscatto e quindi mi metto in casa un profilo che ho già sperimentato e che mi può aiutare. Operazione molto intelligente. Lui voleva andare da tempo via da Firenze. La Fiorentina può incassare una buona cifra, mentre il Milan può ritrovarsi in casa un giocatore italiano, che serve sempre, con caratteristiche che al momento nessun altro ha in rosa. Sottil è un giocatore che ti può servire per spaccare delle partite, per giocare di più nel 4-4-2 o 4-3-3. Credo che il Milan abbia fatto una buona operazione per un giocatore che può essere assolutamente utile".