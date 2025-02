MN - Bucchioni: "Nel 4-4-2 di Conceiçao, Sottil è uno che ti crea la superiorità numerica"

A 90 secondi dalla fine dello scorso calciomercato invernale il Milan ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Sottil, esterno arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. È l'uomo giusto per la squadra di Sergio Conceiçao? Potrà tornare utile? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Enzo Bucchioni.

Perché il Milan ha puntato su Sottil?

"Perché nel 4-4-2 o 4-3-3 di Conceiçao è un giocatore che ti dà superiorità numerica, è un giocatore che salta l'uomo e mette dentro cross che per come gioca il Milan, ripeto, è un giocatore che non dico sia ideale, ma che soprattutto quando entra può fare la differenza. Ha qualità. Poi magari speri che mettendolo in un contesto di qualità superiore rispetto alla Fiorentina, di trovare quella continuità. quelle qualità che il giocatore ha fatto vedere a tratti ma non ha mai espresso con continuità"