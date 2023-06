MN - Bucchioni parla degli obiettivi del Milan nella prossima stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato rossonero e all’attualità in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan della prossima stagione?

“In campionato entrare in Champions. Nella competizione europea, andare avanti il più possibile. Poi chiaro: se il Napoli non si ripeterà e se non ci saranno squadre che fuggiranno in avanti come i partenopei in questa stagione, perché non pensare anche allo scudetto?”.