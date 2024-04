MN - Bucchioni: "Ritengo che Pioli abbia fatto un ottimo lavoro, ha offerto un calcio propositivo"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Enzo Bucchioni, prima di Fiorentina-Milan il presidente rossonero Scaroni ha di fatto confermato Stefano Pioli. Lo stesso tecnico si è detto felicissimo di proseguire

"Una riconferma che merita ampiamente. Anzi, se fossi un dirigente lo avrei confermato già da tempo".

Come valuta il suo operato?

"Ritengo che Pioli abbia fatto un ottimo lavoro. Gli hanno cambiato la squadra per l'ennesima volta e nonostante ciò il suo Milan ha mostrato una buona personalità, anche ottima. Ha offerto un calcio propositivo, ha fatto crescere giocatori come Leao, rilanciato altri che sembravano in mezzo al guado come Loftus-Cheek e Pulisic. Reijnders si è inserito benissimo, la sensazione è che questi giocatori ci fossero sempre. E poi ci sono i risultati: lo scudetto, il ritorno in Champions".