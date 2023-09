MN - Bucchioni su Jovic: "Ancelotti mi disse che tecnicamente è un ottimo giocatore, ma ha perso il Madrid perché..."

Enzo Bucchioni, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così di un retroscena su Jovic:

"Una volta parlai di lui con Ancelotti, non l’ultimo arrivato. Mi disse che tecnicamente è un ottimo giocatore, il problema è che non possiede la grinta e la costanza che serve nel calcio moderno. Per questo ha perso il Madrid…".