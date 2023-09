MN - Bucchioni su Jovic: "Magari, stimolato dal blasone del Milan, può ribaltare completamente ogni forma di scetticismo”

vedi letture

La ricerca del nuovo attaccante è arrivata fino sul rettilineo finale. Il Milan, a meno di due ore dal gong del calciomercato, ha messo sotto contratto Luka Jovic, in arrivo dalla Fiorentina. Questo il pensiero del giornalista Enzo Bucchioni intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Le sue parole.

Nemmeno alla Fiorentina, appunto, ha brillato…

“E per i tifosi della Viola si è trattato di una delusione, così come per il giocatore stesso: poteva subito cancellare l’esperienza non positiva con il Real. Però, magari, stimolato dal blasone del Milan, può ribaltare completamente ogni forma di scetticismo”.