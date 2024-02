MN - Bucchioni su Jovic: "Nessuno ha mai dubitato delle qualità di Jovic, nemmeno Ancelotti

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

A proposito di reparto offensivo: ti ha sorpreso il recente exploit di Jovic?

“Nessuno ha mai dubitato delle qualità di Jovic, nemmeno Ancelotti. È semplicemente un ragazzo che si fa molto condizionare dai fattori esterni. A Firenze, probabilmente, non aveva trovato i giusti stimoli. Giocare la Conference League non lo allietava più di tanto. In rossonero, circondato anche da compagni con qualità tecniche più importanti, potrebbe aver ritrovato se stesso, dovendo lottare per traguardi più prestigiosi”.