MN - Bucchioni su Theo: "Se dovesse chiede di fare un'altra esperienza non puoi costringerlo a restare"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Bisogna convivere con l'idea di un big che parte ogni anno

"I tifosi non venderebbero mai nessuno, ma serve una mentalità aperta. Certo, in passato alcuni big come Kessie non sono stati sostituiti ma l'anno scorso ad esempio grazie a Tonali sono arrivati soldi che hanno permesso di costruire una buona squadra. Del resto quando il tuo proprietario è un fondo d'investimento funziona così. Il calcio delle grandi famiglie non c'è più, devi fare i conti con i bilanci e devi avere un ottimo scouting, sapendo già in anticipo come reinvestire i soldi".

Un po' come accaduto in passato proprio con Maignan e Théo

"Théo è stata una grande intuizione di mercato. Ora, se ti chiede di fare un'altra esperienza non puoi costringerlo a restare. L'abilità stare nel capirlo prima, anticipare le mosse. Perché i giocatori non restano a vita, anche lo stesso Leao. Lui ora resta perché ha ancora margini di crescita, ma quando diventerà uno dei migliori in assoluto magari anche lui chiederà di andare via".