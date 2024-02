MN - Budel: "Il meglio di Pioli al Milan già lo abbiamo visto. Cambio in panchina? Non mi stupirebbe"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alessandro Budel, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Pensa che il ciclo di Pioli al Milan sia terminato?

“A stagione in corsa è sempre complicato pronunciarsi. Diciamo che, forse, il meglio di Pioli al Milan lo abbiamo già visto”.

Opteresti per un cambio di panchina al termine della stagione?

“Ci potrebbe anche stare, non mi stupirebbe. Fermo restando che i rossoneri hanno ancora carte importanti da giocarsi nella stagione attuale”.