MN - Budel sugli obiettivi stagionali del Milan: "Deve cercare di arrivare in fondo in EL"

vedi letture

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alessandro Budel, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Quali potrebbero essere gli obiettivi maggiormente realistici nell’annata corrente?

“I rossoneri dovrebbero cercare di arrivare fino in fondo in Europa League, anche se non è scontato perché dipende da come stai, a livello di condizione, tra marzo e aprile. Poi c’è il secondo posto in palio, fermo restando che la Juventus può riprendersi da un momento all’altro”.