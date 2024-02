MN - Budel sulla disfatta di Monza: "Prova non impeccabile a livello difensivo"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alessandro Budel, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

A Monza ti è parso un Milan eccessivamente lezioso a livello difensivo?

“Non è stata una prova impeccabile a livello difensivo. Thiaw però non giocava da molto e si vedeva che doveva rientrare in condizione. Penso che la partita di Monza non possa portare a esprimere verdetti definitivi sotto questo punto di vista”.