MN - Buffon: “Il Milan merita un’altra prestazione. Mi piacerebbe emozionarmi nel derby di ritorno per quanto fatto dai rossoneri”

Intervenuto a margine dell'evento Milano Football Week, Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato così del Milan: “Mi piacerebbe, per quanto fatto dal Milan in questi due anni, emozionarmi nel derby di ritorno. Restare attaccato al televisore per 90 minuti pensando che il Milan possa recuperare. Non merita di dare quella sensazione data all’andata. L’Inter è stata straripante. Per me non c’è tutta questa differenza. Il Milan merita un’altra prestazione”.