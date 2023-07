MN - Buriani: "Buon Milan contro il Real. Scommetto su Pulisic e Romero"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ruben Buriani, ex rossonero. Ecco le sue parole sull'amichevole contro il Real e sui nuovi acquisti in attacco:

"Per me è stato un buonissimo Milan. Bene anche i nuovi acquisti offensivi”.

Quelli su cui ti senti di scommettere di più?

“Cito Pulisic, uno che salta l’uomo molto facilmente, e Romero: secondo me si ritaglierà il suo spazio con il tempo”.