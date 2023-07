MN - Buriani: "De Ketelaere? Non credo parta, bisogna credere in questo ragazzo"

Ruben Buriani ha detto la sua anche su Charles De Ketelaere nell'intervista rilasciata in esclusiva per MilanNews.it. Ecco le parole dell'ex rossonero: "Non credo che parta De Ketelaere. Necessita di un’altra chance. La maglia del Milan non è facile da vestire. Pesa molto. Bisogna credere in questo ragazzo giovane”.