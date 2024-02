MN - Buriani elogia Pulisic: "Il miglior acquisto: giocatore di livello internazionale"

vedi letture

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: domani sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Ruben Buriani.

Le sue parole sul rendimento di Christian Pulisic: "Io penso che Pulisic sia stato il miglior acquisto. In questa stagione, abbiamo visto un calciatore di livello internazionale mettersi a disposizione del nuovo gruppo e siglare gol e assist decisivi”.