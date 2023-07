MN - Buriani: "Il Milan deve puntare ad entrare in Champions. Mentre in Europa..."

Ruben Buriani ha concesso un'intervista in esclusiva a MilanNews.it. L'ex calciatore rossonero ha espresso il suo parere sugli obiettivi stagionali: "Secondo me ingresso in Champions e percorso ambizioso nel corso della competizione europea. La campagna acquisti parla chiaro. Il Milan vuole e può fare un salto di qualità importante”.