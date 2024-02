MN - Buriani: "In Italia bravi a sentenziare subito: Jovic e Okafor venivano criticati. Non tutti erano convinti di Loftus"

vedi letture

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: domani sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Ruben Buriani.

Le sue parole sui segnali di ripresa dimostrati dal Milan nell'ultimo mese e mezzo: "In Italia siamo tutti bravi a sentenziare subito, quando bisogna dare alle cose il giusto tempo. Jovic e Okafor venivano criticati a priori all’inizio dell’anno, ma - se sono stati presi - un motivo ci sarà. Loftus-Cheek arrivava dal Chelsea e non tutti erano convinti, me lo ricordo”